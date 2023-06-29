Захарова пообещала не позволить ФРГ забыть о Второй мировой войне

Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Музей Берлин-Карлсхорст

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после сообщений о желании руководства музея «Берлин-Карлсхорст» изменить структуру учреждения пообещала, что Россия не позволит Германии забыть о Второй мировой войне. По словам дипломата, ФРГ пытается переписать историю и отрицает решающую роль СССР в «освобождении мира», сообщает EADaily.

Нынешние германские правительственные кураторы музея в угоду политической конъюнктуре пытаются выхолостить его изначальное предназначение. <...> Инициаторы этой затеи могут быть уверены — российская сторона не позволит забыть о войне на уничтожение, которую вела нацистская Германия против Советского Союза, — подчеркнула Захарова.

По словам представителя МИД, немецкие власти следуют «культу забвения» в попытках забыть о причинах и итогах Второй мировой войны. Захарова напомнила, что единственное немецко-российское учреждение в ФРГ было основано в качестве музея капитуляции нацисткой Германии и посвящалось в том числе послевоенным отношениям с Россией.

Так представитель МИД отреагировала на появившуюся в немецкой газете статью. 19 июня был опубликован материал, основанный на словах руководства музея. В тексте российской стороне приписали «пропагандистские устремления» при организации работы учреждения. Кроме того, экспозиция якобы слишком ориентирована на Россию.

На фоне украинского конфликта сохранение структуры музея в прежнем виде невозможно, говорится в материале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле «чрезвычайно негативно» относятся к решению властей Молдавии отменить празднование Дня Победы. По его словам, такие инициативы болезненно воспринимаются ветеранами и их родственниками.