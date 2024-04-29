Захарова перефразировала Толстого в ответ на надежды Блинкена о переговорах МИД: все смешалось в Белом доме после слов Блинкена о переговорах Москвы и Киева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Американские политики, вероятно, находятся в каком-то зазеркалье, заявила в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Она иронично перефразировала фразу Льва Толстого из романа «Анна Каренина», что «все смешалось» в Белом доме после слов госсекретаря США Энтони Блинкена, выразившего надежду на переговоры России и Украины.

Складывается ощущение зазеркалья, в котором находятся американские политики. <...> Россия, как известно, продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договоренности и их закрепление в виде резолюции СБ ООН. Москва также подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах в 2022 году. <...> Все смешалось в доме Белом, — написала Захарова.

Она указала, что по настоянию Вашингтона Киев отказался вести переговоры с Москвой. Кроме того, продолжила дипломат, сам Блинкен настаивал на переговорах на основе «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, а не международного права.

Также, напомнила Захарова, союзники США — Франция и Германия — умышленно проигнорировали международно-правовое решение кризиса. По словам представителя МИД, в этом лично признались экс-канцлер Ангела Меркель и 24-й президент Франции Франсуа Олланд.

Ранее Энтони Блинкен сказал, что Соединенные Штаты надеются на согласие России вести переговоры по украинскому конфликту «в соответствии с международным правом». Он подчеркнул, что завершение спецоперации в основном зависит от президента РФ Владимира Путина. Госсекретарь добавил, что надеется на готовность Москвы к «искренним переговорам», основанным на Уставе ООН.