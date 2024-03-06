Захарова оценила возможность прямого столкновения НАТО с Россией Захарова переадресовала вопрос о рисках столкновения НАТО с Россией Западу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия никогда не планировала каких-либо агрессивных действий по отношению к другим странам, поэтому вопрос о риске прямого столкновения с НАТО стоит адресовать Западу, ответила на вопрос корреспондента NEWS.ru представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала, что именно страны Североатлантического альянса расценивают Россию как угрозу и устраивают разные провокации.

У России нет и никогда не было планов по нападению, прямой, кривой агрессии, развязыванию конфликтов с кем бы то ни было. <...> Именно Запад коллективный объявил Россию прямой угрозой. О чем это говорит? Об агрессии, которая является базисом их восприятия. <...> Безусловно мы видим, как взвинчивается спираль эскалации, а обстановка и без того накалена. <...> Поэтому вопрос [о риске столкновения] нужно задать им [НАТО], — ответила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что НАТО вопреки договоренностям продолжила расширение к границам РФ. Кроме того, Альянс регулярно проводит учения и открыто заявляет, что отработка маневров осуществляется не против международного терроризма или иной преступности, а против России, указала Захарова. Она добавила, что представителям НАТО стоит уяснить, что никакая агрессия в адрес РФ с их стороны без ответа не останется.

Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев обратил внимание, что заявления о прямом столкновении России и НАТО звучат на Западе все громче, поэтому РФ должна быть готова дать жесткий отпор. Военный политолог отметил, что недавно и президент РФ Владимир Путин рассуждал о возможном конфликте с НАТО. Он подчеркнул, что попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным ядерным конфликтом.