Захарова объяснила ограничение доступа РФ к продовольственной программе ООН Захарова: РФ лишь частично ограничили доступ к продовольственной программе ООН

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила NEWS.ru, что российским поставщикам Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) лишь частично ограничили доступ к тендерам программы. По ее словам, речь идет о некоторых категориях товаров при реализации гумопераций в трех странах.

Недавно в МИД России действительно поступило обращение российской компании, являющейся официальным поставщиком товаров и услуг Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), об ограничении ее допуска к тендерам программы. В нем речь идет о единичных ограничениях по некоторым категориям товаров (подсолнечное масло, колотый горох) при реализации гуманитарных операций в трех странах, — объяснила Захарова.

Дипломат также остановилась на вопросе донорских взносов ВПП, отметив, что часть, переданная Россией в программу, предназначена для закупки исключительно отечественных продуктов. Она уточнила, что страна, делающая взносы, вправе сама определять параметры их использования.

Взаимодействие с ВПП и ее секретариатом по прояснению ситуации, а также при осуществлении таких гумопераций более чем в полутора десятков других стран за счет российских донорских взносов продолжается, — заключила представитель МИД.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН дипломат Сергей Орджоникидзе заявил, что США продолжают попытки ослабления экономики России, поэтому стране был ограничен доступ к продовольственной программе ООН. Он отметил, что это стремление вписывается в стратегию Вашингтона.