Захарова объяснила, как Макрон проболтался о глобальных планах на Украину Захарова заявила, что союзники Украины уже приступили к разделу ее территорий

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Союзники Украины уже начали раздел ее территорий, сказала на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, на это указывают заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности ввести на Украину войска НАТО. Трансляция брифинга идет на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

Речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов войск или каких-то подразделений военизированных на территорию Украины, связаны именно с разделом с их точки зрения остатков Украины, — уточнила Захарова.

Дипломат также указала на нежелание стран Североатлантического альянса принимать в свои ряды Украину. Захарова объяснила, что в этом случае им пришлось бы признать ее границы.

В конце февраля Эммануэль Макрон говорил, что в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу по данному вопросу не удалось. Макрон при этом не исключил такого развития событий с течением времени.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если власти Польши решат ввести на Украину свои войска, то они оттуда уже не уйдут, поскольку Варшава намерена вернуть земли, которые считает своими. Глава государства допустил, что вход польских военных на Украину может звучать под предлогом, например, прикрытия украинско-белорусской границы или других участков.