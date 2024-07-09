Захарова обвинила голландскую разведку в вербовке журналистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нидерланды практикуют вербовку журналистов в интересах разведки, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она потребовала от Госдепа и Белого дома комментарии в «защиту демократии».

Ежегодный отчет правительственной комиссии по надзору за деятельностью разведорганов Нидерландов вскрыл неприглядные подробности практикуемой в этой стране общей и военной службами безопасности, а также разведкой массовой вербовки представителей СМИ для сбора чувствительных сведений в других государствах, — написала Захарова.

Дипломат сослалась на документы 2019–2023 годов, где говорится, что в разработку были как командируемые за границу журналисты, так и иностранные корреспонденты. По ее словам, эти факты всколыхнули медийное сообщество: нидерландские журналисты выразили мнение, что сотрудники СМИ подвергаются серьезному риску.

Ранее Захарова заявила, что попадание западной ракеты ЗРК NASAMS в строение на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве является подтвержденным фактом. По ее словам, рядом с пострадавшей клиникой находится завод «Артем», а в шаговой доступности расположен комплекс зданий МО Украины и склады ВСУ.