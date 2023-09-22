Захарова обвинила фон дер Ляйен во лжи о Хиросиме Захарова: фон дер Ляйен солгала, возложив вину бомбардировки Хиросимы на Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив вину за трагедию в Хиросиме на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале российский дипломат отметила, что еврочиновница 21 сентября «произнесла довольно примечательную речь» на вручении награды Атлантического совета.

Хвалила главу японского правительства за поддержку киевского режима и борьбу с Россией. Вспомнила, что его семья родом из Хиросимы, и во время ядерной бомбардировки в 1945 году там погибли его родственники. Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова, — отметила Захарова.

Она добавила, что фон дер Ляйен «пошла дальше — возложила трагедию Хиросимы на Россию». По мнению дипломата, именно так можно расценивать слова главы Еврокомиссии о том, что «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие» и о том, что «это отвратительно, это опасно и под сенью Хиросимы — непростительно». Захарова подчеркнула, что наиболее «отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен».

Ранее официальный представитель МИД РФ на фоне решения Польши, Словакии, Венгрии и Хорватии одновременно запретить импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины написала в своем Telegram-канале, что разговоры о мировом голоде и продовольственной безопасности напомнили ей детскую сказку «Молчком-то лучше». В ней рассказывается о хомяке, который тихо таскал зерно в свою нору.