«Зачем нам плодить сущности?»: Мединский предложил скопировать «Википедию» Мединский предложил скопировать статьи из «Википедии» для портала «Знание. Вики»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Мединский на заседании российского общества «Знание»

Портал «Знание. Вики» можно заполнить статьями из «Википедии», чтобы «не плодить сущности», заявил помощник президента РФ Владимир Мединский на заседании российского общества «Знание», передает NEWS.ru. Он объяснил, что создателям российской онлайн-энциклопедии будет легче агрегировать чужой контент, чем созидать его с нуля.

Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту «Википедию», да и все. Посмотреть, как можно сделать лучше. Использовать «Историю.РФ» — там десятки тысяч исторических статей, надо просто все их отдать. «Рувики» — там два миллиона статей очень приличных, они просто скопипастили, — сказал он.

Мединский объяснил, что сейчас на портале «Знание. Вики» всего 22 тысячи статей, в то время как в «Википедии» их набралось уже 70 млн. По мнению помощника российского лидера, сейчас не время «плодить сущности» в попытках создать аналогичный контент.

При этом Мединский признал, что в «Википедии» есть статьи, которые представляют собой «вражескую клевету». Но, по его оценкам, таких в онлайн-энциклопедии насчитывается лишь 1%.

Ранее сообщалось, что энциклопедия «Рувики» — российский аналог «Википедии» — вышла из режима бета-тестирования. В полной версии с технологическими обновлениями платформа заработает в течение 2024 года.