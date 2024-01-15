Российский аналог «Википедии» выходит из режима бета-тестирования Энциклопедия «Рувики» вышла из режима бета-тестирования

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Энциклопедия «Рувики» — российский аналог «Википедии» — вышла из режима бета-тестирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта. В полной версии с технологическими обновлениями платформа заработает в течение 2024 года.

Сейчас мы чувствуем себя устойчиво, сейчас, заходя на сайт, мы уверены, что всё будет работать корректно, и, соответственно, из бета-версии мы выходим, и это уже не технический запуск, это уже полноценный запуск, — добавили в пресс-службе.

О создании «Рувики» весной рассказал в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Парламентарий пояснил, что ресурс будет управляться российским юрлицом и будет размещен на российских серверах.

Бета-тестирование энциклопедии началось 26 июня 2023 года. За это время интерфейс «Рувики» перевели на 20 языков народов России. Было опубликовано более 1,1 млн статей, общий объем материалов на русском языке составляет 1 940 683 статьи. В наступившем году энциклопедия планирует открыть еще по меньшей мере 10 языковых разделов.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что работу «Википедии» можно будет ограничить в РФ только в том случае, если полноценной интернет-энциклопедией станет ее русский аналог — «Рувики». По его словам, в этом вопросе следует придерживаться принципа: «прежде чем что-то отобрать, надо дать достойную замену».