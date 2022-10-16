«За гранью разумного»: МИД ответил на обвинение ООН в адрес ВС России Захарова: слова представителя ООН об использовании армией РФ виагры для изнасилований — за гранью разумного

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выходящим за грань разумного заявление спецпредставителя генсека ООН Прамилы Паттен о якобы использовании российской армией виагры для изнасилований на Украине. Она провела параллели с методами гибридной войны, которые Запад ранее использовал против Ливии.

Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьезно. Ее слова выходят за грань разумного, — заявила Захарова.

Она указала, что высказывание функционера ООН выходит за пределы ее полномочий. Кроме того, представитель российского МИД сделала акцент на том, что Паттен в своем заявлении опиралась на обрывочные данные от не признаваемой Россией «независимой международной комиссии по расследованию на Украине». К тому же сама Паттен признала, что проверить их достоверность сложно, подчеркнула Захарова.

Иначе говоря, перед нами опять классическое «хайли лайкли», только на этот раз на уровне извращенной фантазии, — отметила представитель МИД.

Захарова добавила, что подобные вбросы делаются Западом не впервые. Она пояснила, что в 2011 году СМИ, поддерживающие планы по уничтожению Ливии, писали о якобы практикуемых лояльными Муаммару Каддафи войсками изнасилованиях под воздействием виагры. По ее словам, Запад сейчас вновь использует те же «лекала в своей гибридной войне».

Захарова также напомнила о том, что украинский омбудсмен Людмила Денисова лишилась должности за антироссийскую ложь и введение в заблуждение мирового сообщества.

Ранее Захарова высмеяла слова президента Литвы Гитанаса Науседы, сравнившего немецкую армию с девушкой, которой нужно предложить брачный договор с четко прописанными обязательствами Литвы. По ее словам, от таких заявлений «основатель психоанализа Зигмунд Фрейд должен перевернуться в гробу».