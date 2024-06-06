«Язык войны»: в Госдуме охарактеризовали отношения России и Японии Депутат Новиков: Япония не хочет вести диалог с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Новиков

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с NEWS.ru заявил, что Япония не хочет вести с Россией диалог, а общается на «языке войны». Парламентарий уточнил, что, если Токио решает поддерживать НАТО, никакой адекватный диалог просто невозможен.

На Западе звучат призывы поддерживать нацистский украинский режим, следовательно, решать вопрос военными средствами, поднимается вопрос поставок оружия и даже направления военных специалистов в зону конфликта. Язык войны, а не диалога и выработки совместных созидательных планов и проектов. Если Япония втягивается в этот контекст, тогда диалог невозможен, — пояснил Новиков.

По словам парламентария, это естественная позиция Японии. Он заявил, что Токио необходимо определиться. Депутат отметил, что, если Япония хочет «впрягаться в колесницу» США и НАТО, государство нужно самостоятельно решить, каким будет диалог между странами.

Япония должна определиться. Если она полностью впрягается в колесницу США и НАТО, и на Востоке осуществляют ту же политику в отношении РФ, которую диктуют НАТО, пусть они сами определят, как видят диалог между странами, — добавил Новиков.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ранее заявил, что японский народ стал заложником русофобской политики. Сенатор отметил, что без России Японии грозит крах.