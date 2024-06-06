«Им не позавидуешь»: в Совете Федерации предрекли крах Японии без России Сенатор Климов: японский народ стал заложником русофобской политики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Климов

Японский народ стал заложником русофобской политики, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В беседе с NEWS.ru сенатор отметил, что без России Японии грозит крах. Он подчеркнул, что вместо российских природных ресурсов государству приходится покупать неизвестно откуда привезенные.

Пока они устраивают русофобские перфомансы, сама по себе Япония катится. Дело не только в снижении объемов производства. Это стареющая нация, которая вынуждена вместо доступных российских природных ресурсов покупать бог знает какие и откуда привезенные. Мне искренне жаль японский народ, который стал заложником недальновидной и очень опасной русофобской политики, — отметил Климов.

Сенатор уточнил, что в Японии продолжается американская оккупация, которая длится со времен Второй мировой войны. По его мнению, стране не позавидуешь. Климов считает, что Япония превратилась в «слугу Белого дома», но сказать об этом напрямую своему народу невозможно.

Если при этом они умудряются ссориться со своим соседом, с которым, когда все было хорошо, участвовали в целом ряде выгодных для Японии проектов. Что им еще ответить своему народу? Они же не могут сказать: «мы слуги Белого дома, мы не можем по-другому». Вот и говорят, что неприемлемо, — добавил сенатор.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси ранее заявил, что заявления президента РФ Владимира Путина о возможности возобновления диалога России и Японии после изменения позиции Токио по Украине является «несправедливыми и совершенно неприемлемыми». По его мнению, таким образом Москва пытается переложить ответственность.