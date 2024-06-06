Япония выразила недовольство словами Путина Токио назвал неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога

Фото: Владимир Астапкович/Росконгрес

Владимир Путин

Заявление президента РФ Владимира Путина о возможности возобновления диалога России и Японии после изменения позиции Токио по Украине является «несправедливыми и совершенно неприемлемыми», завил генеральный секретарь кабинета министров страны Есимаса Хаяси. По его словам, которые приводит ТАСС, таким образом Москва пытается переложить ответственность. Кроме того, политик отметил, что Япония оставляет неизменным отношение к теме Курильских островов и заключению мирного договора.

Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой, — сказал Хаяси.

Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что возобновление российско-японского диалога возможно при условии смены Токио позиции по украинскому конфликту. Глава государства подчеркнул, что сейчас для продолжения переговоров между странами нет условий.

Ранее политолог Сергей Марков отметил, что российская экономика по паритету покупательной способности обогнала Японию и вышла на четвертое место в мире. Эксперт утверждает, что рост стал возможен за счет мощных государственных инвестиций в ВПК и импортозамещения.