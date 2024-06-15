Якушев раскрыл, чем займется на новом посту в «Единой России» Якушев заявил, что продолжит проводившуюся в «Единой России» работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Якушев

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев, которого председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил временно исполняющим обязанности секретаря генсовета партии, заявил, что продолжит всю работу, которая проводилась во фракции. Он отметил, что не первый год состоит в ее рядах, и пообещал выполнить все поручения, поставленные главой российского государства Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Продолжим всю работу, которая в партии проводилась. Я действительно человек в партии не новый, не посторонний, поэтому все, что касается народной программы, все, что касается тех задач, которые были поставлены в послании президента, в указе президента о достижении национальных целей, — отметил он на встрече с Медведевым.

Якушев напомнил, что сейчас правительство готовит новые национальные проекты, работа над которыми должна завершиться до конца текущего года. Он пообещал, что «Единая Россия» внесет в нее свой вклад.

Врио секретаря генсовета «Единой России» добавил, что давно знаком с Андреем Турчаком и вместе с ним активно работал по партийной линии. Он считает свое назначение частью «некой преемственности».

Ранее Путин подписал указ о назначении вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака на пост врио главы Республики Алтай. Тем же указом глава государства снял с должности Олега Хорохордина, возглавлявшего регион с 2019 года. Кроме того, бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, получивший должность помощника президента в обновленном правительстве, назначен секретарем Государственного совета Российской Федерации.