«Я не напрягаюсь»: Путин шуткой ответил на вопрос о том, как расслабляется Путин рассказал, что тренируется каждый день почти по два часа

Фото: kremlin.ru/Михаил Метцель, ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пошутил, что не напрягается. Так он ответил на вопрос о том, как восстанавливается после тяжелой работы. По словам главы государства, он тренируется каждый день практически по два часа и регулярно посещает бассейн.

Есть известная шутка на этот счет: «Как вы расслабляетесь? — Я не напрягаюсь». Это, конечно, не так, потому что жизнь заставляет напрягаться... Нужно любить то дело, которым ты занимаешься. Вот я люблю, — отметил он.

Ранее Путин в шутку предупредил главу Сбербанка Германа Грефа, что тот «копает себе яму», развивая технологии искусственного интеллекта. Глава государства, ознакомившись с достижениями компании в области ИИ на конференции AI Journey, поинтересовался, не заменит ли нейросеть Грефа в будущем. В ответ председатель совета директоров Сбербанка ответил, что такова задача предприятия.

До этого Путин иронично отреагировал на выключение своего микрофона на пресс-конференции в Астане по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства в шутку связал пропажу звука со своими словами об отношении России к соседней республике. Неполадки с микрофоном произошли в тот момент, когда президент РФ говорил об обсуждении с Токаевым поставок электроэнергии и транзита угля.