«Я абсолютно не согласен»: депутат раскритиковал СВО и сложил полномочия Депутат гордумы Перми Захаров высказался против политики РФ и сложил полномочия

Фото: rop59.ru

Сергей Захаров

Депутат гордумы Перми Сергей Захаров досрочно сложил полномочия и в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) высказался против политики, которую ведет Россия. Он уже критиковал военную операцию на Украине и осенью 2022 года уехал в Германию. В пермскую гордуму Захаров избрался в 2021 году от «Единой России», из которой в 2022-м его исключили.

Мы выросли на лозунге: «Миру — мир, война — войне!», каждый год ходили на демонстрации с плакатами «Мир, труд, май!», и менять свои убеждения по чьей-то прихоти я не собираюсь. Поэтому мне не стыдно смотреть по утрам в зеркало. Я абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства и участвовать в ней не намерен. Я ухожу, — написал он в соцсети.

В думе подтвердили, что получили заявление о сложении полномочий — его рассмотрят в течение трех дней.

Мещанский суд Москвы ранее приговорил муниципального депутата Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии. 7 февраля его вернули в московское СИЗО-4 после этапирования в Ижевск.

Еще одного бывшего мундепа из Москвы Алексея Горинова, приговоренного к семи годам лишения свободы по делу о фейках, в феврале поставили на профилактический учет как склонного к побегу.