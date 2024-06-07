«Выдавливаем противника»: Путин о прогрессе российской армии на СВО Путин: ВС России с начала 2024 года освободили 47 населенных пунктов в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Вооруженные силы России с начала 2024 года установили контроль над 47 населенными пунктами в зоне военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, российские войска продолжают выдавливать противника из Донбасса и с прилегающих территорий.

Боевая работа идет. Вот только с начала этого года 47, по-моему, населенных пунктов освобождено, 880, по-моему, квадратных километров. Мы постепенно выдавливаем противника с территории Донбасса и с других прилегающих территорий, — сказал он.

Глава государства также отметил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет. По его словам, проводить ее и не планируют.

Путин также допустил, что глава Украины Владимир Зеленский узурпировал власть, поскольку в украинских законах ничего не сказано о продлении полномочий главы государства в условиях военного положения. Отвечая на вопросы на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, он подчеркнул, что в согласно статьям конституции Украины, власть в стране переходит к Верховной раде, которая при желании имеет все полномочия вести переговоры.