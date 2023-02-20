Выдает за действительное: в ГД опровергли слова Байдена об изоляции России Депутат ГД Аксаков: Байден выдал желаемое за действительное, трудности сделают экономику России более здоровой

Фото: president.gov.ua

Визит Джо Байдена в Киев

Президент США Джо Байден выдал желаемое за действительное, назвав экономику России изолированной, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентарий добавил, что «некоторые трудности» в стратегической перспективе принесут РФ пользу, делая экономику РФ «более здоровой».

Экономику России разорванной в клочья называл и Барак Обама. К сожалению Штатов, этого не произошло. И к словам Байдена нужно относится точно также — как к словесной риторике. Пытаются поддержать киевский режим, чтобы он подольше продержался, противостоял с помощью Запада неминуемому решению — уходу Украины из западной орбиты. Да, у нас есть некоторые трудности, в но в стратегической перспективе экономика РФ станет более здоровой, не однобокой, — отметил Аксаков.

Депутат подчеркнул, что в экономике РФ происходят тектонические процессы переориентации финансовых и транспортных потоков на рынки Азии, Африки и других регионов мира. Собеседник объяснил, что нынешние проблемы связаны с многолетнее привязанностью экономики РФ к Европе.

У нас происходят очень серьезные сдвиги, тектонические процессы переориентации финансовых и транспортных потоков на восточное направление, юго-восточную Азию, в Африку и другие регионы. Это требует времени, из-за чего испытываем некоторые сложности, но не драматические, и в стратегическом плане это принесет только пользу нашей стране, экономика станет более здоровой, не однобокой, — рассказал Аксаков.

Во время визита в Киев Байден заявил, что «экономика России изолирована, и у нее проблемы».

20 февраля президент США Джо Байден неожиданно посетил Киев. Под вой воздушной тревоги он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что поездка президента США Джо Байдена в Киев готовилась заблаговременно по разным каналам. По его словам, такие поездки не осуществляются спонтанно, поскольку за безопасность первого лица государства в США отвечает множество людей.

Ранее президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов на сумму $500 млн. Согласно заявлению главы страны, которое опубликовано на сайте Белого дома, США поставят Киеву боеприпасы, противотанковые системы и радары, чтобы помочь защитить украинский народ от бомбардировок. По данным Reuters, новый пакет помощи будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.