Выбирай не хочу: кто поборется с Собяниным за пост мэра Москвы Две партии уже назвали своих претендентов на пост столичного градоначальника, остальные еще думают

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

21 марта в ЛДПР сообщили о планах выдвинуть зампреда Государственной думы Бориса Чернышова на пост мэра Москвы. Это уже второй кандидат, о чьем участии в предстоящих 10 сентября выборах заявляется официально. Кто может побороться за кресло столичного градоначальника, которое сейчас занимает Сергей Собянин — в материале NEWS.ru.

Кто такой Борис Чернышов

ЛДПР объявила о выдвижении своего кандидата на пост мэра Москвы 21 марта. Им стал руководитель высшего совета партии Борис Чернышов. Сейчас политик занимает должность заместителя председателя Госдумы. До этого, в 2014 году, он участвовал в выборах в Мосгордуму, но не прошел в городской парламент. Также Чернышов возглавлял столичное отделение ЛДПР с 2013 по 2016 год.

«У него главное преимущество — он молодой, уже успел поработать заместителем главы Рособрнадзора, в этом созыве заместитель председателя Государственной думы — высокая должность, курирует вопросы образования и науки», — заявил глава партии Леонид Слуцкий.

Фото: vk.com/chernyshovgd Борис Чернышов

Будет ли выдвигаться Сергей Собянин

Будет ли действующий мэр Москвы Сергей Собянин выдвигаться на новый срок, пока официально не объявлено. Собянин — член «Единой России», но в 2018 году избирался как самовыдвиженец.

Он пока не объявлял о своем намерении выдвигаться на новый срок, но Владимир Путин еще в сентябре 2022 года выражал уверенность, что москвичи на выборах «оценят работу и самого мэра, и его команды». NEWS.ru направил в «Единую Россию» и мэрию Москвы запрос о планах по выдвижению Собянина.

Как Собянин стал мэром Москвы

Собянин пришел на эту должность в 2010 году по назначению бывшего тогда президентом Дмитрия Медведева. Он заменил на посту Юрия Лужкова, который был градоначальником с 1992 года.

В 2010 году прямых выборов мэра в Москве не было (все губернаторские выборы отменили в 2004 году). В 2012 году жителям снова разрешили выбирать мэра, и Собянин принял участие в гонке. Тогда он победил с 51,37% голосов, а второе место занял Алексей Навальный. Перевес в 24,13% голосов позволил Собянину избежать второго тура и выиграть в первом.

В 2018 году Собянин переизбрался на пост мэра, набрав 70,17% голосов. Тогда в выступлении перед членами своего штаба он говорил, что больше избираться не имеет права. Однако в 2021 году такое право у него появилось: президент подписал закон «О единой системе публичной власти», который, помимо прочего, снимает с губернаторов ограничение на два срока руководства регионом подряд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Собянин

Кто еще хочет участвовать в выборах

От СРЗП на пост мэра столицы будет баллотироваться Дмитрий Гусев. Сейчас он занимает пост первого замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме. Он был советником председателя Мосгордумы в 2015–2021 годах. По словам Гусева, его кандидатуру поддержал глава партии Сергей Миронов. Более того, уже ведется работа над предвыборной программой кандидата.

По данным «Ведомостей», в партии также рассматривали возможность выдвинуть депутата ГД Михаила Делягина и сопредседателя СРЗП Захара Прилепина. Кроме того, о желании пойти на выборы мэра столицы NEWS.ru сообщал депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов. Он говорил, что должен побороться за пост, несмотря на то что «Сергей Семенович [Собянин] — это, конечно, авторитетище».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Гусев

Что предлагает кандидат Кузнецов

В феврале 2023 года депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, также представляющий партию «Справедливая Россия — За правду!», в разговоре с NEWS.ru рассказал о своей предвыборной программе. По словам парламентария, став мэром, он намерен «отправить обратно в регионы предприятия, которые фактически находятся в провинции, но зарегистрированы в Москве и приносят доходы в ее бюджет». Деньги, которые приходят в Москву из регионов, он также планирует перераспределить таким же образом.

«[Я хочу], чтобы люди ехали не в Москву в поисках лучшей жизни, а оставались бы в регионах, и вернулись в регионы те, кто оттуда когда-то уехал в Москву <...>. И пусть люди будут счастливы на земле, в своих домах, рожая по 10 детей», — подчеркнул депутат.

По его мнению, условия для жизни в регионах улучшатся вскоре после того, как деньги начнут распределяться в их пользу. В то же время депутат признался, что оценивает свои шансы на победу как крайне незначительные, но и отступать не собирается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Кузнецов

А оппозиция будет участвовать в мэрских выборах?

В феврале о своем возможном участии в выборах мэра Москвы заявил член федерального политсовета «Яблока» Сергей Митрохин. Сейчас он занимает должность депутата Мосгордумы. Политик уже пытался участвовать в выборах столичного градоначальника в 2018 году, однако из-за разногласий в партии не получил поддержки от «Яблока».

Митрохин сказал NEWS.ru, что «в принципе, конечно, планирует» участвовать в выборах, но не уверен, что получит такую возможность. По его словам, в отличие от парламентских выборов, на выборах мэра его участие зависит от решения «главного бенефициара этого процесса».

Политик признался: он хочет баллотироваться на пост мэра, чтобы иметь возможность проводить публичные мероприятия. Митрохин рассказал, что летом 2022 года проводил встречу со сторонниками и получил штраф, а статус кандидата в мэры позволит ему иметь иммунитет. Кроме того, свою мотивацию идти на выборы он объяснил так: «Я занимаюсь политикой, а политик не должен уклоняться от политических мероприятий, в которых он может принять участие. Если он это делает, то он уже не политик».

Фото: vk.com/mitrokhin_yabloko Сергей Митрохин

Из каких кандидатов выбирает КПРФ

Коммунисты еще не объявляли своего кандидата на пост мэра столицы. По информации «Ведомостей», в январе в партии определили «шорт-лист» потенциальных кандидатов: зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и депутаты Госдумы Вадим Кумин и Денис Парфенов.

Журналисты со ссылкой на источники в администрации президента пишут, что в партии хотят участия Афонина в выборах, чтобы уменьшить его перспективы возглавить КПРФ. Сам политик не подтверждал, но и не опровергал эти данные.

Кто может пойти на выборы от партии «Новые люди»

В пятой парламентской партии тоже еще не выбрали своих кандидатов. Лидер партии Алексей Нечаев рассказывал, что желание стать кандидатом изъявлял зампред ГД и первый замглавы фракции Владислав Даванков. В партии NEWS.ru рассказали, что концепция выдвижения на пост главы города обсуждалась на конференции 1 марта. Нечаев заявил, что окончательное решение по кандидату будет принято позднее: «В партии много достойных кандидатов».