21 марта в ЛДПР сообщили о планах выдвинуть зампреда Государственной думы Бориса Чернышова на пост мэра Москвы. Это уже второй кандидат, о чьем участии в предстоящих 10 сентября выборах заявляется официально. Кто может побороться за кресло столичного градоначальника, которое сейчас занимает Сергей Собянин — в материале NEWS.ru.
Кто такой Борис Чернышов
ЛДПР объявила о выдвижении своего кандидата на пост мэра Москвы 21 марта. Им стал руководитель высшего совета партии Борис Чернышов. Сейчас политик занимает должность заместителя председателя Госдумы. До этого, в 2014 году, он участвовал в выборах в Мосгордуму, но не прошел в городской парламент. Также Чернышов возглавлял столичное отделение ЛДПР с 2013 по 2016 год.
«У него главное преимущество — он молодой, уже успел поработать заместителем главы Рособрнадзора, в этом созыве заместитель председателя Государственной думы — высокая должность, курирует вопросы образования и науки», — заявил глава партии Леонид Слуцкий.
Будет ли выдвигаться Сергей Собянин
Будет ли действующий мэр Москвы Сергей Собянин выдвигаться на новый срок, пока официально не объявлено. Собянин — член «Единой России», но в 2018 году избирался как самовыдвиженец.
Он пока не объявлял о своем намерении выдвигаться на новый срок, но Владимир Путин еще в сентябре 2022 года выражал уверенность, что москвичи на выборах «оценят работу и самого мэра, и его команды». NEWS.ru направил в «Единую Россию» и мэрию Москвы запрос о планах по выдвижению Собянина.
Как Собянин стал мэром Москвы
Собянин пришел на эту должность в 2010 году по назначению бывшего тогда президентом Дмитрия Медведева. Он заменил на посту Юрия Лужкова, который был градоначальником с 1992 года.
В 2010 году прямых выборов мэра в Москве не было (все губернаторские выборы отменили в 2004 году). В 2012 году жителям снова разрешили выбирать мэра, и Собянин принял участие в гонке. Тогда он победил с 51,37% голосов, а второе место занял Алексей Навальный. Перевес в 24,13% голосов позволил Собянину избежать второго тура и выиграть в первом.
В 2018 году Собянин переизбрался на пост мэра, набрав 70,17% голосов. Тогда в выступлении перед членами своего штаба он говорил, что больше избираться не имеет права. Однако в 2021 году такое право у него появилось: президент подписал закон «О единой системе публичной власти», который, помимо прочего, снимает с губернаторов ограничение на два срока руководства регионом подряд.
Кто еще хочет участвовать в выборах
От СРЗП на пост мэра столицы будет баллотироваться Дмитрий Гусев. Сейчас он занимает пост первого замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме. Он был советником председателя Мосгордумы в 2015–2021 годах. По словам Гусева, его кандидатуру поддержал глава партии Сергей Миронов. Более того, уже ведется работа над предвыборной программой кандидата.
По данным «Ведомостей», в партии также рассматривали возможность выдвинуть депутата ГД Михаила Делягина и сопредседателя СРЗП Захара Прилепина. Кроме того, о желании пойти на выборы мэра столицы NEWS.ru сообщал депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Кузнецов. Он говорил, что должен побороться за пост, несмотря на то что «Сергей Семенович [Собянин] — это, конечно, авторитетище».
Что предлагает кандидат Кузнецов
В феврале 2023 года депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, также представляющий партию «Справедливая Россия — За правду!», в разговоре с NEWS.ru рассказал о своей предвыборной программе. По словам парламентария, став мэром, он намерен «отправить обратно в регионы предприятия, которые фактически находятся в провинции, но зарегистрированы в Москве и приносят доходы в ее бюджет». Деньги, которые приходят в Москву из регионов, он также планирует перераспределить таким же образом.
«[Я хочу], чтобы люди ехали не в Москву в поисках лучшей жизни, а оставались бы в регионах, и вернулись в регионы те, кто оттуда когда-то уехал в Москву <...>. И пусть люди будут счастливы на земле, в своих домах, рожая по 10 детей», — подчеркнул депутат.
По его мнению, условия для жизни в регионах улучшатся вскоре после того, как деньги начнут распределяться в их пользу. В то же время депутат признался, что оценивает свои шансы на победу как крайне незначительные, но и отступать не собирается.
А оппозиция будет участвовать в мэрских выборах?
В феврале о своем возможном участии в выборах мэра Москвы заявил член федерального политсовета «Яблока» Сергей Митрохин. Сейчас он занимает должность депутата Мосгордумы. Политик уже пытался участвовать в выборах столичного градоначальника в 2018 году, однако из-за разногласий в партии не получил поддержки от «Яблока».
Митрохин сказал NEWS.ru, что «в принципе, конечно, планирует» участвовать в выборах, но не уверен, что получит такую возможность. По его словам, в отличие от парламентских выборов, на выборах мэра его участие зависит от решения «главного бенефициара этого процесса».
Политик признался: он хочет баллотироваться на пост мэра, чтобы иметь возможность проводить публичные мероприятия. Митрохин рассказал, что летом 2022 года проводил встречу со сторонниками и получил штраф, а статус кандидата в мэры позволит ему иметь иммунитет. Кроме того, свою мотивацию идти на выборы он объяснил так: «Я занимаюсь политикой, а политик не должен уклоняться от политических мероприятий, в которых он может принять участие. Если он это делает, то он уже не политик».
Из каких кандидатов выбирает КПРФ
Коммунисты еще не объявляли своего кандидата на пост мэра столицы. По информации «Ведомостей», в январе в партии определили «шорт-лист» потенциальных кандидатов: зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и депутаты Госдумы Вадим Кумин и Денис Парфенов.
Журналисты со ссылкой на источники в администрации президента пишут, что в партии хотят участия Афонина в выборах, чтобы уменьшить его перспективы возглавить КПРФ. Сам политик не подтверждал, но и не опровергал эти данные.
Кто может пойти на выборы от партии «Новые люди»
В пятой парламентской партии тоже еще не выбрали своих кандидатов. Лидер партии Алексей Нечаев рассказывал, что желание стать кандидатом изъявлял зампред ГД и первый замглавы фракции Владислав Даванков. В партии NEWS.ru рассказали, что концепция выдвижения на пост главы города обсуждалась на конференции 1 марта. Нечаев заявил, что окончательное решение по кандидату будет принято позднее: «В партии много достойных кандидатов».