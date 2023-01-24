ВС России уничтожили три десантно-штурмовых бригады ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России уничтожили три десантно-штурмовых бригады ВСУ в Луганской и Донецкой Народных Республиках, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. На Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Запорожском направлении также уничтожены около 150 военнослужащих ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики. <...> На Донецком направлении <...> нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении также уничтожено пять боевых бронированных машин, артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37. На Донецком направлении уничтожены бронетранспортер, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б». На Запорожском направлении уничтожены самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и три автомобиля. На Херсонском направлении в районе населенного пункта Антоновка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российская армия идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО. По его словам, Вооруженные силы РФ добиваются успехов на Артемовском и Авдеевском направлениях, активно движутся в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурмуют Артемовск.