ВС РФ поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении Минобороны: российские войска на Краснолиманском направлении уничтожили более 170 целей

Фото: МО РФ

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские подразделения за сутки поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении. Большую часть ударов нанесли артиллеристы, отметил он в беседе с РИА Новости.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» за день нанесено огневое поражение по более 170 целям. Из них свыше 150 — артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника, — подчеркнул Савчук.

По его словам, в результате контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены огнем почти 20 позиций ствольной артиллерии и более десяти минометных расчетов противника. Также комплексы ПВО уничтожили реактивные снаряды типа HIMARS около городов Кременная и Северодонецк.

Савчук рассказал и о выявленном разведкой перемещении личного состава 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. В результате удара артиллерии противник понес потери в личном составе, уточнил он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что ракеты HIMARS, поставляемые Украине Соединенными Штатами, стали все чаще бить мимо целей. Причиной оказалась возросшая эффективность работы российских систем радиоэлектронной борьбы в создании помех. Западные военные пытаются выработать меры преодоления российской защиты и разрабатывают новое программное обеспечение, уточнил телеканал.