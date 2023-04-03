«Вопрос в артиллерии»: генерал рассказал, когда Россия пойдет в наступление Депутат Госдумы Соболев: для наступления России надо решить вопрос с артиллерией и авиацией

Фото: МО РФ

Для наступления в зоне проведения СВО российской армии необходимо решить вопросы с авиацией и артиллерией, заявил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев. Также, по его словам, для решения военных задач важно перекрыть поставки стран НАТО через западные границы Украины.

Что же касается нашего наступления, то нам в первую очередь надо решить вопрос с артиллерией и авиацией. И на это нам необходимо еще какое-то время. Но один назревший уже давно вопрос все никак не решается, а решить его нужно в приоритетном порядке. А именно, перекрыть линию поставок стран НАТО через западную границу Украины. И сделать это было, есть и будет можно, средства для этого имеются, — отметил Соболев.

Ранее Соболев пояснил, что ВС РФ последовательно увеличивают присутствие в зоне проведения СВО. По его словам, с теми силами, с которыми Россия начала спецоперацию, выполнение задач было невозможным. Он утверждает, что процесс усиления армии пока не завершен, но военно-промышленный комплекс существенно модернизирован с начала СВО. По его словам, имеющихся сил достаточно, чтобы отразить контрнаступление Киева.