«Вопрос этики»: депутат о выборе имени Люцифер для ребенка жителями Кубани Депутат Алтухов: родители должны ответственно подходить к выбору имен для детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выбор имени для ребенка является вопросом этики, родители должны ответственно подходить к этому, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. Так парламентарий отреагировал на новость о том, что жители Кубани дали новорожденному имя Люцифер. Он отметил, что запрещать редкие имена не стоит, но важно сделать немодным эпатаж.

Что касается редких имен, думаю, что запрещать не стоит. Но это всегда вопрос этики и свободы выбора, а также ответственности родителей за будущее ребенка. В целом, нужно скорее сделать немодным эпатаж и шокирование окружающих, чем прибегать к запретительным инструментам, — высказался депутат.

Он подчеркнул, что в Госдуме уже есть инициатива, запрещающая называть детей именами, которые не соответствуют их полу. Парламентарий также напомнил, что в России запрещено использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, знаки, мат, титулы и должности при регистрации ребенка в ЗАГСе.

До этого ЗАГС Краснодарского края назвал самые необычные имена 2023 года. Среди них оказались Люцифер, Бриллиант, Золотой, Нил и Валькирия.

В Санкт-Петербурге ранее родился полный тезка президента России Владимира Путина. Его мать Виктория объяснила, что назвала ребенка в честь своего отца, а также ей нравится энергетика этого имени и значение — владеющий миром.