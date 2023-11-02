Володин указал на виновных в обмелении российских рек Володин: в обмелении Волги виноваты низкоквалифицированные ответственные лица

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что в обмелении Волги и Дона виноваты низкоквалифицированные ответственные лица, запись выступления опубликована на сайте законодательного органа. Политический деятель отметил, что прокуратуре следует вовремя реагировать на действия, которые приводят к обмелению.

У вас не решается проблема в Волгограде и Астрахани, но вы создали ее рукотворно в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях — вплоть до Ярославля. Может, наконец-то, понимая ответственность, летом вы этот вопрос будете держать на контроле? И весной осознаете ответственность за природу Волги и не будете сбрасывать во время половодья? — сказал Володин.

По мнению спикера, виновные должны быть привлечены к ответственности. Он сообщил, что обратится в правительство по кадровым вопросам, если ситуация останется прежней.

Володин также негативно высказался о решении ведомства сделать сброс по Волге в низовья, чтобы сохранить уровень воды в Каспийском море. Именно открытие шлюзов способствовало обмелению реки вверх по течению.

Весной сбрасывают воду в Волге, и у нас с вами остается икра после нереста на траве, кустах. Как итог — нет рыбы, потому что сбросили раньше времени, — пояснил спикер.

Ранее ветеринарный врач Михаил Шеляков заявил, что массовая гибель рыбы в Москве-реке связана с «залповым» загрязнением воды. Причиной мог стать сброс в водоем отходов с предприятий.