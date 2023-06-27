Специалист объяснил, с чем связана массовая гибель рыбы в Москве-реке Ветеренар Шеляков заявил, что рыба в Москве-реке гибнет из-за загрязнения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая гибель рыбы в Москве-реке связана с «залповым» загрязнением воды, заявил NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. По его словам, причиной мог стать сброс в реку отходов с предприятий.

Если концентрация вредных веществ увеличивается из года в год, то рыба успевает адаптироваться к загрязнениям. К массовой гибели рыбы может привести только быстрая концентрация вредных веществ, чаще всего это углеводороды, сбросы с предприятий, или кто-то мог вылить бензин, керосин, нефть, — заявил Шеляков.

Он добавил, что такие случаи должны быть изучены. Прокуратура заводит уголовные дела, биологи устанавливают причину.

Это экологическое бедствие может быть опасно и для человека, — резюмировал ветеринарный врач.

Ранее ведущий специалист Минприроды региона Александра Смирнова рассказала, что за последние несколько дней вода в реке Дон на территории Ростовской области радикально меняла цвет — от багрового до болотисто-зеленого, однако изменения не опасны. По ее словам, багровой жидкостью оказался пищевой краситель с местного предприятия, а в зеленый цвет воду окрасил реагент, необходимый для выявления места несанкционированного сброса.