Володин призвал жестче наказывать зашедших «не в ту дверь» Володин: Генпрокуратура должна жестче реагировать на «голые» вечеринки

Фото: duma.gov

Вячеслав Володин

Генпрокуратуре стоит более жестко реагировать в ситуациях с «голыми» вечеринками, заявил на заседании, посвященном Дню работника прокуратуры, спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, подобные мероприятия перечеркивают ценности России.

Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто‑то дверь не ту открыл, реагировала более жестко. Общество не согласно с тем, что начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать, и правильно, чтобы мы в таких случаях все реагировали и защищали нашу страну, — подчеркнул Володин.

Таким образом спикер прокомментировал скандал вокруг вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, состоявшейся 21 декабря. Говоря о тех, кто «не ту дверь открыл», Володин намекнул на извинения народного артиста России Филиппа Киркорова, который утверждал, что случайно оказался на «голой» вечеринке.

Ранее Анастасия Ивлеева обвинила в скандале вокруг «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» агентство развлечений DEPARTÁMENT, которое занималось организацией мероприятия. Защита Ивлеевой заявила в суде, что в договоре ИП Ивлеевой числится заказчиком, а DEPARTÁMENT — исполнителем.

Ивлеева также заявила, что гостям вечеринки была разослана информация о дресс-коде со ссылкой на образцы одежды. Однако она не являлась призывом. Блогер пояснила, что вечеринка представляла собой презентацию фотографий, сделанных в 2022 году журналом Playboy.