Ивлеева назвала виновных в скандале вокруг «голой» вечеринки SHOT: Ивлеева обвинила в скандале вокруг вечеринки агентство развлечений

Блогер Анастасия Ивлеева обвинила в скандале вокруг «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» агентство развлечений DEPARTÁMENT, которое занималось организацией мероприятия, пишет Telegram-канал SHOT. Защита Ивлеевой заявила в суде, что в договоре ИП «Настюшки» числится заказчиком, а DEPARTÁMENT — исполнителем.

SHOT отмечает, что DEPARTÁMENT работает с 2007 года и считается лидером российского ивент-рынка. По данным канала, эта компания организовывала мероприятия с участием Снуп Догга, Жан-Клода Ван Дамма и Пэрис Хилтон. Представители агентства пока не прокомментировали заявление Ивлеевой.

SHOT сообщает, что Ивлеева заявила в ходе судебного заседания, что гостям вечеринки была разослана информация о дресс-коде со ссылкой на образцы одежды. Однако она не являлась призывом. Блогер пояснила, что вечеринка представляла собой презентацию фотографий, сделанных в 2022 году журналом Playboy.

Ранее стало известно о закрытии «Мутабора». Суду были представлены материалы о нарушениях санитарных требований в помещении клуба. «Мутабор» могли закрыть из-за отсутствия термометров на складе с пивом, трещин в стенах и следов жизнедеятельности грызунов. Также в материалах, представленных суду, говорится о неправильном проведении дезинсекционной обработки, наличии грязи и пыли.