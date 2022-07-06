Володин пригрозил забрать у США Аляску

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания посоветовал Вашингтону не забывать об Аляске при распределении изъятых у России активов. Спикер ГД подчеркнул, что Москве «есть что возвращать», передает РИА Новости.

Порядочность — не слабость, нам всегда есть чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами, прежде чем это делать, пусть подумают, что нам есть тоже что возвращать, — сказал Володин.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова во время дискуссии с журналистом CNN Фредериком Пляйтгеном отшутилась, когда он задал вопрос о том, не является ли взятие под контроль территорий Донбасса нарушением международного права. Дипломат напомнила корреспонденту о ситуации с Аляской.

Также Захарова посоветовала журналисту вспомнить историю США, а именно вторжение в Ирак и нелегитимное нахождение войск в Сирии. Дипломат также указала на статус Косово. После этого она переадресовала вопрос в Госдеп.