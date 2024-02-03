Володин предупредил ЕС о тяжелых последствиях выделения €50 млрд Киеву Володин: ЕС неизбежно ждет смена власти после выделения €50 млрд Киеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Решение лидеров Европы о выделении €50 млрд Киеву обрекает страны — члены ЕС на большие проблемы, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он отметил, что Брюссель действует вопреки национальным интересам государств Евросоюза, а также неизбежно приближает приход новой власти.

Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений, действует вопреки национальным интересам, — написал Володин.

По его мнению, это неизбежно приведет к приходу новых лидеров европейских стран и депутатов Европарламента, которые займутся решением внутренних проблем и борьбой за благополучие европейцев. Володин заявил, что деньги, выделенные Украине из европейского бюджета, пойдут на разжигание войны вместо того, чтобы направить их на разрешение внутригосударственных проблем. В этом контексте он указал на неблагоприятную ситуацию в ряде европейских стран, связанную с отраслью сельского хозяйства.

Политика уничтожения экономики Европы отвечает только интересам Вашингтона. Закрывающиеся европейские предприятия переезжают в Соединенные Штаты, — пояснил Володин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не может рассчитывать на усталость Европы от поддержки Украины. Таким образом французский лидер отреагировал на одобрение программы господдержки Киева на €50 млрд. Между тем французское общество раскритиковало слова президента: граждане призвали Макрона не совершать глупость и не рыть могилу для ЕС. По их мнению, верным решением стало бы выступление за мирные переговоры.