«Фашисты заслуживают»: Володин настоял на сохранении смертной казни в ДНР Володин настоял на сохранении смертной казни в ДНР

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Смертную казнь в ДНР необходимо оставить, особенно в условиях военного времени, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению парламентария, это та мера наказания, которую «заслуживают фашисты».

Кто отдаёт приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой. Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты, — написал Володин.

Спикер обратил внимание на то, что ежедневно Киев совершает преступления против мирных жителей, обстреливает жилые кварталы, больницы, детские сады, роддома и школы. Политик указал на то, что в результате атак гибнут женщины, старики и дети, а значит, все это является «преступлениями против человечества», за которые необходимо нести суровую ответственность.

Ранее в член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов выступил за смертную казнь за военные преступления. По его мнению, меру стоит применять для виновных в массовых убийствах мирного населения.