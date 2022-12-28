Володин напомнил об увеличении социальных пособий с 1 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 января 2023 года в России повысится размер МРОТ и прожиточного минимума, что приведет к росту социальных пособий. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале Госдумы. Кроме того, он отметил, что с нового года появятся единые условия для выплат семьям с детьми, а создание Социального фонда упростит получение господдержки.

Пособия будут назначаться автоматически либо по одному заявлению. Кроме того, повысятся максимальные размеры выплат на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, — сказано в сообщении.

Володин заверил, что «все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены».

Ранее Совет Федерации одобрил закон об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда на уровне 16 242 рубля. Закон позволит повысить заработную плату около 3,5 млн работников бюджетной сферы. 19 декабря федеральный закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

По России в целом прожиточный минимум на 2023 год устанавливается в целом в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения он составляет 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.