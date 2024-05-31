«Воинствующие шаги»: в Совфеде обвинили Шольца в попытках напасть на Россию Сенатор Джабаров обвинил Шольца в попытках напасть на Россию

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Олаф Шольц

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru заявил, что Россия рассматривает решение канцлера Германии Олафа Шольца разрешить ВСУ бить по российским территориям западным оружием как попытку нападения. Сенатор считает, что высшее руководство РФ примет решение, как ответить на эти «воинствующие шаги».

Мы рассматриваем подобные действия со стороны Германии как нападение на Россию. Я думаю, что наше высшее командование примет решение, как отвечать на не то что недружественные, а, по сути, воинствующие шаги, — пояснил Джабаров.

Сенатор назвал решение Германии и США обычным лицемерием. По его мнению, государства изначально договаривались именно о разрешении наносить удары по российским территориям, но для публики создавали видимость споров и обсуждений.

Я думаю, это было обычное лицемерие. Они с самого начала договаривались именно об этом. Для международной публики устроили видимость обсуждений, споров. Все согласовано, все полетные задания, все разведданные будут у немцев и американцев, а украинцы в лучшем случае будут стоять рядом с операторами ракет, которые будут наносить удары, — добавил Джабаров.

Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Одессу ранее пообещал Киеву очередной пакет военной помощи в размере €500 млн. Украина может получить большое количество ракет для ЗРК средней дальности IRIS-T SLM.