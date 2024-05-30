Германия пообещала Украине пакет военной помощи в €500 млн DPA: Германия продолжит поддерживать Украину в оборонительной кампании

Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Одессу пообещал Киеву очередной пакет военной помощи в размере €500 млн, информирует DPA. По данным агентства, Украина может получить большое количество ракет для ЗРК средней дальности IRIS-T SLM.

Также будет предоставлен один миллион патронов для стрелкового оружия. Поставка 18 современных колесных гаубиц должна последовать с 2025 года, — говорится в публикации.

Новый пакет помощи предполагает беспилотники для разведки и боя на Черном море, необходимые запасные части, такие как запасные стволы для артиллерийских систем, сменные двигатели для танков Leopard.

Мы продолжим поддерживать вас в этой оборонительной кампании, — заявил Писториус в четверг вечером на встрече со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Одессе.

Германия также намерена профинансировать курсы производственного обучения для технических специалистов на Украине. Пакет предполагает спонсирование создания помехозащищенной спутниковой связи.

Ранее президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволяет использовать замороженные российские активы для компенсации ущерба, который понесла Украина в ходе боевых действий. Глава республики отметил, конфисковать можно будет имущество тех, «чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена и достаточно доказана».