«Вместо салатов — репа»: Путин о последствиях санкций для Запада Путин: Запад пророчил России массовый дефицит, но сам оказался в такой ситуации

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин

Запад пророчил России депрессию и массовый дефицит товаров после ввода санкций, но теперь сам оказался в такой ситуации и предлагает своим жителям вместо салатов питаться репой, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. При этом добавил, что и за этим овощем западным странам, возможно, придется обращаться к России из-за неурожая.

Однако жизнь по-другому распорядилась. Сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу. <...> Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе, — сказал глава государства.

При этом он отметил, что вины западных аграриев, возможно, в этом нет. Негативно на урожае могли отразиться погодные условия, в частности засуха. Путин также добавил, что им сложно будет обойтись без российских удобрений, когда они захотят повысить урожайность.

Ранее Путин заявил, что ни одна страна в мире не сталкивалась с таким давлением, как Россия. Однако ей удалось выстоять и продолжать развитие. С начала июля прошлого года экономика страны перешла к росту. По словам президента, во втором квартале текущего года ожидается существенный рост ВВП.