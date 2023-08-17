Власти предложили списать долги семьям с детьми

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В России рассматривается вопрос о введении кредитной амнистии для семей с детьми, пишут «Известия». Такое предложение направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию Яна Лантратова.

Лантратова отметила, что на 1 мая долг российских граждан перед банками достиг 30,22 трлн рублей, а уровень кредитования в сравнении с началом года увеличился до 41%. Из общего числа бедных в стране более 80% составляют семьи с детьми, которые нуждаются в поддержке государства.

Лантратова предлагает предоставить право на однократное списание долгов в случае снижения доходов по причинам, независящим от должников. Например, в случае ликвидации организации, где работал заемщик. Лантратова выразила надежду, что правительство само определит обстоятельства, при которых будут предоставляться такие льготы.

Ранее в Госдуме предложили внедрить льготы для работодателей, которые будут трудоустраивать участников спецоперации. Предполагается, что их приравняют к социальным предпринимателям. Мера должна сделать более привлекательным трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации.