Власти оценили темпы ремонта энергообъектов после атак дронов Новак заявил о быстрых темпах восстановления энергообъектов в РФ после атак БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восстановление пострадавших от атак украинских беспилотников объектов энергетической инфраструктуры продвигается быстрыми темпами, заявил вице-премьер России Александр Новак, слова которого приводит Telegram-канал журналиста Павла Зарубина. При этом он отметил, что исключить удары БПЛА на 100% не представляется возможным.

Иногда случаются те ситуации, которые были. Тем не менее идет восстановление быстрыми темпами для того, чтобы обеспечивать работу предприятий в полном объеме, — сказал Новак.

Он также отметил, что защитные меры в отношении объектов топливно-энергетического комплекса проводятся в соответствии с существующим законодательством по безопасности объектов ТЭК. Поэтому также продолжается совершенствование различных механизмов и технологий защиты подобных объектов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ускорить и максимально оперативно завершить работу по подготовке стратегии развития топливно-энергетического комплекса страны. Также в ходе соответствующего совещания обсуждалось текущее состояние данного комплекса и задачи, стоящие на среднесрочную и более отдаленную перспективу.