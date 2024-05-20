Путин поручил ускорить подготовку энергетической стратегии

Фото: kremlin.ru/Кирилл Зыков/РИА «Новости»

Совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса

Президент России Владимир Путин на совещании дал указание ускорить и максимально оперативно завершить работу по подготовке стратегии развития топливно-энергетического комплекса. Также обсуждалось текущее состояние ТЭК и задачи, стоящие на среднесрочную и более отдаленную перспективу.

Еще два года назад на отраслевом совещании поручил правительству разработать и утвердить долгосрочную энергетическую стратегию. И когда я сказал, что соберемся в более широком составе, имел в виду как раз обсуждение подготовки этой стратегии. Прошу эту работу ускорить и максимально оперативно ее завершить, — сказал Путин.

В совещании приняли участие зампредседателя правительства Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава Минэнерго Сергей Цивилев, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель правления ПАО «НК Роснефть» Игорь Сечин. Путин отметил, что, несмотря на санкции и сильную волатильность на энергорынках, российский ТЭК развивается стабильно и открывает новые экспортные направления.

Ранее первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский заявил, что решение властей США ввести эмбарго на уран из РФ может привести к большим проблемам, включая остановку ядерных реакторов. По его словам, на это же указывали американские специалисты еще в 2022 году.