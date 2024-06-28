Вице-премьер РФ рассказал о развитии вузов в новых регионах России Вице-премьер РФ Чернышенко: идет восстановление Азовского морского института

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас активно развивает образовательная инфраструктура в новых регионах России, рассказал KP.RU заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, в настоящее время идет восстановление Азовского морского института.

Идет восстановление Азовского морского института, Донбасского государственного технического университета в Алчевске, объектов Мелитопольского государственного университета, Херсонского технического университета и Луганского государственного университета имени Владимира Даля, — поделился вице-премьер.

Чернышенко отметил, что уже восстановлены объекты Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) и Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи. Кроме того, были открыты лаборатории биологии, химии и педагогического образования в Луганском педагогическом университете.

Все работы по восстановлению вузов должны завершиться до 2026 года, добавил вице-премьер. До этого же года планируется начать восстанавливать вузы в Донецке, заключил Чернышенко.

Ранее Дмитрий Чернышенко заявил, что в рамках обновленной системы высшего образования вместо понятия «бакалавр» появится новое. По его словам, российских студентов, которые окончат вуз, будут называть специалистами, они будут ориентированы на те потребности, которые есть в экономике страны.