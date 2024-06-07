В кабмине сообщили, кем заменят бакалавров в новой системе образования Вице-премьер Чернышенко: вместо понятия «бакалавр» появится «специалист»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в рамках обновленной системы высшего образования вместо понятия «бакалавр» появится новое. По его словам, сказанным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), российских студентов, которые окончат вуз, будут называть специалистами, они будут ориентированы на те потребности, которые есть в экономике страны.

Они будут специалистами в различных областях. И самое важное, что эти специалисты будут ориентированы на те потребности, которые есть в нашей экономике, — сказал он.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что с 2025 года в России отменят понятие «бакалавр». По его словам, разделяться образование будет на высшее и высшее специализированное. При этом он добавил, что в университетах останется магистратура, однако она будет «совершенно иной».

Руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов» Алексей Чаплыгин рассказал, что после реформы высшего образования бакалавриат превратится в специалитет. По его словам, с введением новой терминологии система образования вернется к версии, которая была в СССР.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что реформа высшего образования в России связана с запросами работодателей и выстраиванием приоритетов. По его словам, перевод студентов из-за рубежа в российские вузы не потребует перехода на ступень ниже.