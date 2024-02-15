Верховный суд РФ отклонил второй иск Бориса Надеждина

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Борис Надеждин

Российский Верховный суд отклонил второй административный иск политика Бориса Надеждина. Как написал Надеждин в своем Telegram-канале, 15 февраля суд рассматривал два иска: об оспаривании формы списка сборщиков и об оспаривании формы ведомости проверки подписных листов.

Оба решения я собираюсь обжаловать, а также подам в суд главный иск — об оспаривании отказа в моей регистрации. Я не сдаюсь и не сдамся, — заявил политик.

Ранее Борис Надеждин, выдвинутый партией «Гражданская инициатива» на президентских выборах, сообщил о подаче двух исков в Верховный суд РФ об оспаривании форм документов для сбора подписей. По его словам, к 16 февраля он подаст третий, основной иск об оспаривании отказа ЦИК в регистрации кандидатом. Надеждин подчеркнул, что подписи в поддержку его кандидатуры оставляли живые люди.

По данным RT, Генпрокуратура РФ приняла к рассмотрению заявление главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, обратившегося с просьбой проверить законность сбора подписей в ходе кампании Надеждина. Обращение общественника перенаправят в МВД, где его должны будут изучить, после чего проинформируют заявителя о результатах, отметили в Генпрокуратуре.