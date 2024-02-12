Надеждин подал два иска в Верховный суд Надеждин подал два иска в суд об оспаривании форм документов для сбора подписей

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Политик Борис Надеждин, выдвинутый партией «Гражданская инициатива» на президентских выборах, сообщил в Telegram-канале о подаче двух исков в Верховный суд РФ об оспаривании форм документов для сбора подписей. По его словам, к 16 февраля он подаст третий, основной иск об оспаривании отказа ЦИК в регистрации кандидатом.

Надеждин подчеркнул, что подписи в поддержку его кандидатуры оставляли живые люди. По словам политика, многие подписи были забракованы из-за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД.

Для того чтобы оспорить отказ в моей регистрации, необходимо связаться с тысячами граждан по всей России. Так мы сможем оспорить несоответствия. Но для этого нужно время. По этой причине главный иск мы подадим позже, до 16 февраля. Сегодня подаем два других: об оспаривании формы ведомости и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков, — сообщил Надеждин.

По данным RT, Генпрокуратура РФ приняла к рассмотрению заявление главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, обратившегося с просьбой проверить законность сбора подписей в ходе кампании Надеждина. Обращение общественника перенаправят в МВД, где его должны будут изучить, после чего проинформируют заявителя о результатах, отметили в Генпрокуратуре.

ЦИК РФ 8 февраля отказала Надеждину в регистрации кандидатом на выборах главы государства, признав недействительными 9,1 тысячи подписей из почти 105 тысяч. Допустимый брак в количественном выражении не должен превышать 5,25 тысячи подписей.