Вассерман заявил, что Украина может взорвать Одессу при отступлении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Украина может взорвать Одессу при отходе ВСУ, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он напомнил, что украинские подпольные организации планировали также взорвать город при отступлении в 1944 году. Тогда эту попытку удалось сорвать, отмечает депутат.

Я подозреваю, что независимо от того, как мы будем освобождать Одессу, украинские организации попытаются ее взорвать, как это было в 1944 году. Тогда местные подпольщики отследили эту попытку и перерезали все провода, идущие к взрывателю, поэтому тогда город практически не пострадал. Сейчас гарантировать, что Одесса не пострадает нельзя, террористы пытаются уничтожить все, до чего добираются, а до Одессы они уже добрались, — рассказал Вассерман.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы РФ поразили нефтебазу в Одессе. По данным канала, атака была произведена с помощью ракетных ударов. Минобороны России информацию не комментировало.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ночью 19 июля взрывы были слышны сразу в нескольких регионах Украины, в том числе в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Сообщения об ударах поступали также из подконтрольного Киеву Запорожья.