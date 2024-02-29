Вассерман высказался о сроках ЕГЭ из-за пересдачи одного предмета Вассерман: предложение о пересдаче ЕГЭ по одному из предметов вполне разумное

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Предложение президента Владимира Путина разрешить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов вполне разумное, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, времени достаточно, чтобы нововведение заработало уже с текущего года.

Депутат высказал мнение, что время кампании подачи документов в вуз довольно велико, поэтому ученики успеют и пересдать предмет, и подать документы в приемную комиссию в требуемый срок. При этом Вассерман уверен, что особой надобности в изменении сроков ЕГЭ нет, но сами ученики и их родители должны уточнить этот вопрос.

На мой взгляд, предложение о пересдаче ЕГЭ по одному из предметов вполне разумное. Более того, нечто подобное уже не раз обсуждалось. Большая часть участников обсуждения призналась, что в этом есть смысл. Есть слишком большое психологическое напряжение при сдаче экзаменов. Это вполне может повлиять на результат. Пересдача позволит несколько расслабиться и думать о сдаваемом предмете, а не о возможных катастрофических последствиях, — считает он.

Ранее Путин заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, что выпускники должны иметь возможность для пересдачи ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. По словам главы государства, механизм единого госэкзамена должен совершенствоваться.