Вассерман назвал нелепым запрет имперского флага в Молдавии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Молдавия, добивающаяся включения ее в состав Румынии, не может жаловаться на какие-либо идеи, связанные с изменением ее государственного статуса, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru. Таким образом он отреагировал на решение запретить флаг имперской России в республике. По словам политика, поведение властей Молдавии ему кажется не только ироничным, но и совершенно нелепым.

Что касается Молдавии, вот уж кому-кому, а не нынешним вождям, которые добиваются включения ее в состав Румынии, жаловаться на какие-либо идеи, связанные с изменением ее государственного статуса. Вообще, мне поведение властей частей временно разделенной России кажется не просто ироничным, а совершенно нелепым, — заявил Вассерман.

Вместе с тем депутат признался, что не видит ничего плохого в концепции монархии. По его словам, нет негативных аспектов и в том, что в России существуют организации, поддерживающие соответственный государственный строй и его возвращение.

Ранее сообщалось, что суд в Молдавии признал черно-желто-белый флаг Российской империи экстремистским символом. Соответствующий запрос поступил в суд от Генпрокуратуры, Минюста и Службы информации и безопасности (СИБ) страны.