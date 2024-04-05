Одна из стран СНГ признала флаг Российской империи экстремистским Флаг Российской империи признали экстремистским в Молдавии

Фото: Александар Джорович/РИА Новости

Суд в Молдавии признал черно-желто-белый флаг Российской империи экстремистским символом, сообщается на сайте anticoruptie.md, который специализируется на журналистских расследованиях. Соответствующий запрос поступил в суд от Генпрокуратуры, Минюста и Службы информации и безопасности (СИБ) страны. Ресурс отмечает, что такие флаги использовали вооруженные формирования в Донбассе.

Судья Мария Алексей удовлетворила запрос Генпрокуратуры, Минюста и СИБ. Учреждения потребовали установления экстремистского характера флага с тремя горизонтальными линиями бело-желто-черного цвета, — говорится в сообщении.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что Молдавия, добивающаяся включения ее в состав Румынии, не может жаловаться на какие-либо идеи, связанные с изменением ее государственного статуса. По словам политика, поведение властей Молдавии ему кажется не только ироничным, но и совершенно нелепым.

Ранее суд в Москве признал пропагандой экстремизма объявления в соцсети «ВКонтакте» о приеме на работу «только славян», сотрудники требовались для строительного объекта, магазинов по продаже одежды, а также хлебобулочных изделий. Эту информацию признали запрещенной, в скором времени ею пообещал заняться Роскомнадзор.