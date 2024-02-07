Валуев предложил решение проблемы бродячих собак Депутат Валуев призвал возродить советскую систему борьбы с бродячими собаками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России необходимо возродить советскую систему безвозвратного отлова бродячих собак, считает первый замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. В беседе с «360» он объяснил, что усилия зоорадикалов превратили российские города в законную среду обитания бродячих животных, которые все чаще нападают на людей.

Депутат напомнил, что Госдума рассматривала закон, касающийся вопроса бродячих животных, однако благодаря протестам зоозащитников из проекта изъяли действительно работающую модель, хорошо зарекомендовавшую себя во многих странах, в том числе в СССР — пункт о безвозвратном отлове таких животных. По словам парламентария, радикально настроенные зоозащитники утверждали, что единственно возможным решением проблемы является сохранение жизней бездомных животных путем их стерилизации, кастрации и выпуска в среду обитания.

С этого момента <...> наша с вами среда обитания — город, поселок, деревня — стала еще и законной средой обитания всех этих кошек и собак. Я не о домашних животных, а о бродячих, — подчеркнул политик.

Он рассказал, что во многих странах нельзя встретить на улице безнадзорных животных, которые сбежали от хозяев и расплодились. По словам Валуева, там их отлавливают и отправляют на временное содержание в приют, где они находятся определенное время, пока не найдутся хозяева или готовые их забрать граждане. Если этого не произошло, животное устраняется. Законодатель считает это оптимальной системой, аналог которой работал и в Советском Союзе.

Они реально голодают, собираются в стаи, их жизнь подвержена инстинкту выживания. Страшное в том, что человек стал объектом нападения этих животных, — подытожил Валуев.

Ранее стая бездомных собак загрызла мужчину в Хабаровске. Животные напали на прохожего, окружили и не подпускали людей, которые пытались ему помочь.