В Совфеде заявили о появлении нового государства «на обломках Украины» Сенатор Джабаров: на «обломках Украины» должно появиться новое государство

Фото: council.gov.ru

Владимир Джабаров

На «обломках Украины» должно появиться новое государство — нейтральное и дружественное по отношению к России, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, главной целью специальной военной операции России является смещение правящего «бандеровского режима».

Главная цель СВО — это смещение правящего бандеровского режима. На обломках Украины должно появиться новое, абсолютно другое государство — нейтральное и дружественное по отношению к России. И конечно, должен быть введен новый режим. Если этого не произойдет, там продолжат вести антироссийский проект, и в итоге все события повторятся вновь, — считает Джабаров.

Сенатор также добавил, что Новороссия должна выйти из состава Украины. Он подчеркнул, что Одесса и Николаев никогда не были украинскими городами, их искусственно присоединили в рамках единого государства.

В СССР это было не так принципиально, но сейчас, когда Украина сделала невозможной жизнь русских граждан на этой земле, такие города, как Харьков или Днепропетровск, должны быть освобождены. В мире считаются с победителями, поэтому после завершения СВО, думаю, эти территории признают российскими во всем мире. Но даже если этого не произойдет, мы обойдемся без их принятия. Это не помешает нам жить дальше и развиваться, — сказал член Совфеда.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что в 2024 году РФ продолжит проведение спецоперации, целью которой является разоружение ВСУ и отказ Киева от идеологии неонацизма. По его словам, важнейшая задача для России — смещение «бандеровского режима», и она будет выполнена.