В Совфеде заявили о нежелании РФ помогать Италии из-за наплыва мигрантов Сенатор Климов заявил, что РФ не станет помогать Италии из-за наплыва мигрантов

Фото: Elio Desiderio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тысячи мигрантов прибыли за последние сутки на итальянский остров Лампедуза

То, что африканские мигранты сейчас едут в Италию, это результат пагубной политики самой страны, рассказал NEWS.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, эта проблема возникла в Европе давно и поток мигрантов продолжит расти.

Мы много раз об этом говорили, во время переговоров и на межпарламентских площадках объясняли о последствиях такой политики. И поэтому считаю, что сейчас Италия должна сама решить эту проблему, только делать это они должны цивилизованно, но они, к сожалению, давно прервались в варваров и решают проблему плохо. Россия оказывает помощь африканским гражданам через свои программы, чтобы их жизнь улучшалась в родной стране и им не нужно было никуда бегать. В том числе на это был направлен наш форум Россия — Африка, — рассказал Климов.

Сенатор отметил, что Россия должна сосредоточиться на решении проблем внутри страны и защите своих национальных интересов.

Мигранты бегут не именно в Италию, а страны ЕС, многим вообще где-нибудь в Швейцарии хочется жить. Но бегут они через Италию, потому что логистически им так удобнее. Италия относится к числу стран НАТО, которые агрессивным путем ведут борьбу с Россией, поэтому я не вижу смысла нам оказывать им помощь. В России хватает своих проблем, которые нужно решать, защищать свои национальные интересы, от этого и будет исходить, — добавил Климов.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что огромный поток незаконных мигрантов приведет город к уничтожению. При этом градоначальник отметил, что он не видит решения проблемы прибывающих в город поселенцев.