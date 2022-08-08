Пушков заявил, что переговоры Путина и Эрдогана вызвали переполох в НАТО

Фото: Michael Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи вызвала заметный переполох в столицах стран НАТО, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. По его словам, переговоры «привнесли качественно новые моменты в ситуацию».

Переговоры Путина с Эрдоганом, причем не в третьей стране, а в резиденции президента России в Сочи, безусловно, привнесли качественно новые моменты в ситуацию. И по этой причине вызвали заметный переполох в столицах стран НАТО, — считает представитель Совфеда.

По мнению сенатора, визит Эрдогана подрывает «западную стратегию изоляции России». Он объясняет это тем, что Анкара — важный член Альянса, который своим поступком показал выступление против отказа от общения с Москвой, как ранее это сделали Пекин, Дели и Буэнос-Айрес.

Пушков также призвал не сводить встречу Путина и Эрдогана к теме посредничества Турции в переговорах между Украиной и Россией. По мнению политика, Киев не выражает особую готовность к ним, а значит, этот пункт не может быть критерием для оценки встречи. Пушков подчеркнул, что внимание нужно обратить на достигнутые в ходе беседы договоренности.

Переговоры надо оценивать именно по двусторонней составляющей, ибо именно здесь — в сфере торговли, перехода на национальные валюты во взаиморасчетах, признании платежной системы «Мир» и так далее — достигнуты очень важные договоренности, взрывающие политику санкций, — указал сенатор.

Пушков добавил, что Эрдоган продвигает интересы Турции, часть из которых могут входить в противоречие интересов России, однако это ожидаемо. Однако, по мнению сенатора, важно, что долгосрочные интересы Анкары и Москвы «в ряде отношений совпадают», а встреча в Сочи показала, что «два лидера намерены серьезно расширять сотрудничество».

Ранее газета Financial Times сообщила, что западные страны выразили обеспокоенность из-за углубления сотрудничества между Россией и Турцией. Их удивили заявления лидеров двух стран после переговоров в Сочи о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.