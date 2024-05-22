В Совфеде восхитились просьбой Каладзе к Западу «оставить Грузию в покое» Сенатор Цеков назвал разумной просьбу Каладзе к Западу «оставить Грузию в покое»

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Просьба генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе к Западу «оставить Грузию в покое» является разумной и правильной, считает член международного комитета Совфеда сенатор от Крыма Сергей Цеков. В беседе с NEWS.ru он отметил, что это абсолютно объективная реакция на отношение США и Евросоюза к государству. По его мнению, Каладзе ведет себя как настоящий патриот и реалист.

Очень разумное, правильное заявление. Хорошо, что в Грузии появились здравомыслящие политики. Абсолютно объективное отношение к происходящему в Грузии, к отношению к Грузии со стороны США и Евросоюза. Это позиция настоящего патриота Грузии и политика-реалиста. Можно только приветствовать, — отметил сенатор.

Как уточнил Цеков, это не пророссийская, а прогрузинская политика, отстаивающая интересы страны. В этом вопросе можно сравнить Каладзе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, уверен сенатор.

У Каладзе исключительно прогрузинская позиция, как у Орбана — провенгерская, у Фицо — прословацкая, у Эрдогана — протурецкая. Это политики, которые не действуют по указке США. Думаю, что пример Украины должен многие страны убедить придерживаться только интересов своих государств, — заключил Цеков.

Ранее Каладзе заявил, что грузинские власти не станут вводить запрет на авиасообщение с Россией, поскольку действуют исходя из интересов своего государства. Он добавил, что Тбилиси также не присоединится к международным санкциям против Москвы. По его мнению, такие шаги могут нанести вред Грузии.